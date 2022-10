MESSINA – Durante un’attività di prevenzione dello spaccio di droga nella zona Sud di Messina, in località Cumìa, è stata sequestrata dalla Squadra mobile della questura 1,7 chili di sostanza derivata della cannabis, che si trovava in casa e in un capannone adiacente all’abitazione di un 38enne, arrestato e condotto al carcere di Gazzi, in attesa di convalida da parte del Gip. L’operazione rientra nei controlli antidroga voluti dal questore di Messina Gabriella Ioppolo.