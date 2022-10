Il Catania perde Bethers

Il Catania perde il suo portiere titolare. Klavs Bethers non figura tra i 21 convocati dall’allenatore Giovanni Ferraro per la gara in programma domenica alle 15 al Falcone Borsellino contro il Paternò (diretta esclusiva su Telecolor a partire dalle 14.30 e live streaming in modalità pay su lasiciliaweb.it e telecolor.it). L’estremo difensore lettone (foto Catania SSD), uno degli under sempre schierati dal 1′, è stato bloccato da un infortunio in allenamento. Pronto ad andare tra i pali un altro under, il diciottenne Groaz, sin qui mai impiegato in campionato. Ferraro, che recupera Andrea Russotto, dovrà fare a meno di altri 8 giocatori: Gianluca Litteri, Gennaro Scognamiglio, Marco Palermo, Simone Pino, Alessandro Russotto, Giorgio Chinnici, Orazio Di Grazia e Marco Chiarella.

“Abbiamo svolto la rifinitura – ha detto Ferraro alla vigilia del match – e ho visto tutti i ragazzi motivati e con entusiasmo, pronti ad affrontare una gara difficile contro una buona squadra. Il Paternò ha un buon organico, gioca in velocità e viene da una vittoria importante ma noi vogliamo proseguire lungo il nostro cammino. Siamo contenti soprattutto perché i nostri tifosi potranno sostenerci. Gestire o coltivare l’entusiasmo? È più importante coltivarlo, perché con un maggiore entusiasmo capiamo ancora di più l’importanza del campionato. Abbiamo un grande gruppo e una grande squadra, una società forte e la giusta mentalità, un pubblico straordinario: tutti i tasselli sono al posto giusto e possiamo fare bene anche domani e consolidare la nostra classifica”.