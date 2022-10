Follia a Catania: in tre pestano il papà di due gemelli disabili

CATANIA – Grave episodio di violenza a Catania lunedì scorso: un austriaco da tempo residente in città ha denunciato un’aggressione in via di Sangiuliano, dove aveva parcheggiato l’auto nei pressi della propria casa per consentire che i propri figli, due gemelli disabili, salissero agevolmente a bordo. Dopo aver posteggiato sarebbe stato avvicinato da un individuo che gli ha intimato di spostare subito la macchina da quel posto, perché proprio lì dovevano parcheggiare altre persone – operai che lavoravano in zona – che stavano per arrivare.

L’austriaco non ha ceduto e a quel punto è stato vittima di una violenta aggressione da parte del giovane, spalleggiato da altre due persone: un vero e proprio pestaggio nei confronti di chi era “colpevole” solo di aver parcheggiato la propria auto nei pressi dell’abitazione, per farvi salire i propri figli disabili, purtroppo costretti ad assistere, inermi, all’assalto brutale. Il malcapitato ha subito anche il danneggiamento del proprio orologio, di particolare valore.

Dalle testimonianze di alcuni passanti gli agenti della polizia sono riusciti a individuare il cantiere edile dove lavorano i tre autori dell’aggressione, riuscendo in un primo momento a rintracciarne soltanto uno, che ha ammesso subito le proprie responsabilità, confermando che alla lite avevano preso parte anche i suoi due figli, successivamente rintracciati e identificati. I tre uomini sono stati denunciati.