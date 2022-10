E’ un Catania inarrestabile

Poker di reti e pokerissimo di vittorie. Il quinto successo consecutivo del Catania questa volta diventa evidente, quasi travolgente nel secondo tempo. Perché nella prima frazione i rossazzurri fanno fatica e poi la loro superiorità di gruppo, di qualità, di interpreti, viene fuori con veemenza e non ce n’è più per nessuno. Un canovaccio che sembra appartenere alla stagione. Sarà ancora presto per dirlo, ma l’idea è che quando il Catania vuole modificare il registro alla partita, con i cambi e con l’intensità, non ha che da farlo.

Nel primo tempo, i rossazzurri si lamentano per un tocco di mano in area evidente di Moi su cross di Rapisarda che continua ad arare la fascia destra. Il pericolo maggiore però lo crea il Castrovillari che con Bonofiglio si presenta davanti a Bethers. Ma il portiere si dimostra ancora una volta pronto. Lorenzini colpisce il palo dopo una punizione di Lodi e un batti e ribatti in area ma il Catania non sfonda, piovono i cross e non arriva la soluzione vincente. La sensazione è che serva l’episodio giusto. Lo trova Sarao a inizio ripresa. L’attaccante compie un ottimo movimento e lascia partire un bel tiro. Sicuramente angolato anche se non potente. Il resto lo fa il portiere Caruso che lascia passare la conclusione.

La partita si sblocca e il Catania comincia a volare. Ferraro cambia e ogni giocatore che inserisci rappresenta un valore aggiunto. Così, il neoentrato Sarno mette in rete il 2-0 con un colpo velenoso. Poi è Forchignone a procurarsi il rigore che Jefferson, altro giocatore subentrato, mette dentro senza sbavature per il tris etneo. L’azione più bella è quella del 4-0. Rizzo per Sarno che riesce a innescare il solito Rapisarda. Cross preciso rasoterra che Jefferson indirizza in porta (foto Catania Ssd). Festeggiano i quasi 15.000 del Massimino ed esulta Pelligra dall’America davanti alla diretta di Telecolor. A Catania l’entusiasmo è travolgente.

CATANIA-CASTROVILLARI 4-0

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma (31’ st Ferrara), Lorenzini, Castellini, Rizzo (35’ st Giovinco), Lodi (6’ st Palermo), Vitale, Forchignone, Sarao (13’ st Jefferson), De Luca (14’ st Sarno). A disposizione: Groaz; Boccia, Lubishtani; Buffa. Allenatore: Ferraro.

Castrovillari (4-3-3): Caruso, Anzillotta, Moi, Stranieri (31’ st Mirabelli), Brignola (39’ st Filomia), Trovato, Cosenza (31’ st Asllani), Capristo, Bonofiglio (14’ st Caruso), La Ragione (14’ st Potenza), Longo. A disposizione: Golia; Pittari, Dorato. Allenatore: Pugliese.

Reti: st 8’ Sarao, 17’ Sarno, 26’ Jefferson su rigore, 30’ Jefferson.

Arbitro: Michele Pasculli (Como).

Note. Ammoniti Cosenza (CA). Recupero: pt 2’; st 5’. Angoli: 7-1.