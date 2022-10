Droga, armi e politici: stroncato il clan etneo che controllava tutto

CATANIA – Un’operazione antimafia dei carabinieri di Catania ha colpito il clan Sangani di Randazzo ritenuto inserito nella cosca mafiosa Laudani. Oltre 200 militari sono stati impegnati nelle provincie di Catania, Cagliari e Rimini. Più di 30 gli indagati accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a mezzo di incendio. E’ contestata anche l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, hanno consentito di individuare i componenti del gruppo mafioso operante nel Randazzese e inquadrato nel clan Laudani. Dall’attività investigativa, denominata ‘Terra bruciata’, sono emerse anche ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso con riferimento alle elezioni comunali del 2018.

Secondo la Procura, “oltre a un fiorente traffico di cocaina, hashish e marjuana”, l’indagine ha “consentito di documentare come gli indagati abbiano, nel corso degli anni, esercitato un asfissiante e capillare controllo del territorio ai danni di attività economiche della zona, i cui titolari venivano intimiditi con minacce e danneggiamenti per sottostare al pagamento del pizzo”.

Durante le indagini, inoltre, militari hanno trovato, sotterrato in una località di campagna, un arsenale costituito da pistole, fucili e numerose munizioni. Nell’inchiesta sono confluiti atti sulle elezioni amministrative di Randazzo dell’anno 2018: per l’accusa dagli accertamenti “sono emerse interferenze degli appartenenti al sodalizio mafioso sull’amministrazione comunale e, in particolare, su tre rappresentanti, attuali e passati, di quel Comune”.