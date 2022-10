Concussione, arrestato sindaco di Priolo

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, 77 anni, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di concussione. Il primo cittadino sarebbe coinvolto in un’inchiesta della Procura di Siracusa per una serie di concussioni. Gianni, ex parlamentare nazionale e regionale, ed ex assessore regionale, è stato rieletto sindaco della città della zona industriale nel 2018, dopo aver ricoperto l’incarico di primo cittadino di Priolo dal 1984 al 1991. Gianni aveva aderito ad agosto a “Lega Sicilia – Prima l’Italia”.