COMISO (RAGUSA) – Un cinquantenne è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone al mercato ortofrutticolo di Comiso, nel Ragusano. E’ precipitato da un’altezza di almeno sei metri. Pare che dovesse verificare alcune possibili lesioni nella copertura che avrebbero potuto far cadere la pioggia all’interno ma ha messo il piede in fallo. Avrebbe riportato numerose lesioni al capo e in varie parti del corpo. È stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di Neurochirurgia. Si trova in prognosi riservata.