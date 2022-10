Catania-Locri alle 18.30

Lo spostamento è arrivato, seppur non in fascia serale. Come anticipato, il turno turno Catania-Locri, valido per il turno infrasettimanale di Serie D in programma mercoledì 19 ottobre al Massimino, non si giocherà alle 15. La gara, valida per la settima giornata del campionato di Serie D, si giocherà alle 18.30, come da accordi intercorsi tra le parti. Il match, come tutti quelli dei rossazzurri (foto Catania SSD), verrà trasmesso in diretta esclusiva e in live streaming in modalità pay sul sito di Telecolor.