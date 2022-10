Catania, crolla soffitto dell’ufficio del gip

CATANIA – E’ crollato a Catania il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari. La scoperta è stata fatta stamane all’apertura del Palazzo di giustizia. Il crollo è avvenuto di notte al terzo piano del tribunale dopo la chiusura, quando nell’ufficio non c’era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono stati avviati i controlli di sicurezza della struttura: secondo i primi accertamenti a causare il crollo sono state le infiltrazioni d’acqua provocate dal maltempo. “C’erano state delle piccole infiltrazioni dovute a perdite dell’impianto di condizionamento, ma tutto era stato aggiustato, la situazione era nella norma”, spiega l’ex presidente dei gip Nunzio Salpietro.

“La stagione invernale con le sue piogge deve ancora arrivare e già facciamo i conti con strutture che non garantiscono più l’incolumità di chi lavora negli spazi pubblici. – dicono i segretari generali di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Pa, Concetta La Rosa, Danilo Sottile e Armando Algozzino -. Pensiamo che tutto questo non sia accettabile, che quanto accaduto non possa essere considerato solo un’amara sorpresa e che si sia già atteso troppo tempo prima che le istituzioni agissero concretamente. Chiediamo che venga fatta immediatamente una verifica complessiva dei locali e che ci vengano comunicate le soluzioni che s’intendono adottare affinché non si ripetano episodi simili”.