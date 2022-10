Catania, 6 in fuga

Concreto e cinico. Il Catania passa anche contro la Mariglianese e, complice la sconfitta casalinga del Lamezia Terme, si prende il primato solitario in classifica. Meno appariscente di altre occasioni, ma decisamente pragmatica, la squadra di Ferraro – sul neutro di Cercola e con il supporto di oltre cinquecento supporter rossazzurri – centra la sesta vittoria di fila e resta, come detto, in testa da sola e a punteggio pieno. Ancora una volta positivo l’approccio alla gara. Già in avvio, i rossazzurri vanno vicini al gol ma sul tiro di Forchignone la difesa campana riesce a respingere.

Il Catania non ha fretta e lavora ai fianchi un avversario modesto che mostra però una buona organizzazione in mezzo al campo. Il ritmo gara non elevatissimo consente comunque alla Mariglianese di resistere e di tentare il contropiede. Da brividi l’uscita di Bethers che cicca il rinvio e rischia di lasciare i suoi in 10. Il giovane portiere rossazzurro che non tocca il pallone con la mano se la cava con un cartellino giallo. È Sarno ad accendere il Catania. Le sue giocate sulla corsia destra risultano letali per la retroguardia campana che capitola solo sul finire del primo tempo. Illuminante e millimetrico l’assist di Sarno per Vitale (foto Catania Ssd) che di destro mette in fondo alla rete per il meritato vantaggio.

La gioia dura però pochi minuti. In una delle rare azioni d’attacco di tutta la partita, la Mariglianese – complice una dormita collettiva degli etnei – trova il pari. La ripresa è tutta di marca rossazzurra; De Luca appena entrato in campo per Lodi trasforma il rigore assegnato dall’arbitro per un fallo su Rapisarda. Tornato in vantaggio, il Catania controlla, senza mai correre rischi, la gara che come detto vale la sesta vittoria consecutiva e il primato. Già mercoledì si torna in campo. Al Massimino arriverà il Locri. Un’altra occasione per allungare in classifica.

MARIGLIANESE-CATANIA 1-2

Mariglianese (4-2-3-1): Lesta; Giordano (34’ st V.Esposito), Tosolini, Monteleone, Ciaravolo, Petruccelli, Palumbo, Massaro, Maydana (40’ st Reymond), Costa, Mendiguchia (9’ st Di Dato). A disposizione: Mariano; U.Esposito; Fiorillo, Aruta, Tiberio; Ferraro. Allenatore: Senigagliesi.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo (VK), Lodi (K) (8’ st De Luca), Vitale, Sarno (17’ st Bani), Sarao, Forchignone (34’ st Boccia). A disposizione: Groaz, Bollati, Ferrara, Lubishtani, Buffa, Giovinco. Allenatore: Ferraro.

Reti: pt 43’ Vitale, 46’ Mendiguchia; 12’ st De Luca su rigore.

Arbitro: Silvia Gasperotti (Rovereto).

Note. Ammoniti: Ciaravolo, Petruccelli (M); Bethers, Rapisarda, Somma, Forchignone (C). Recupero: pt 1’; st 4’. Angoli: 2-4.