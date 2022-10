ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 38enne per spaccio di droga, denunciandolo anche per detenzione illegale di munizioni. I militari, avendolo visto uscire fulmineamente da un bar e porsi di fretta alla guida di un grosso Suv allontanandosi a tutta velocità lo hanno seguito, bloccandolo in pochi minuti in un complesso residenziale. Il 38enne, estremamente agitato, avendo ormai compreso di non poter sfuggire al controllo e per evitare probabilmente di esporsi a più gravi conseguenze giudiziarie, ha spontaneamente consegnato ai militari 6 grammi di marijuana già suddivisa in 5 dosi, nascosti nel vano portaoggetti posto tra i sedili anteriori. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche nella sua abitazione. All’interno del comodino della camera da letto è stata recuperata una busta di plastica contenente 300 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e 4 cartucce cal. 7,65. I militari hanno sottoposto il 38enne agli arresti domiciliari, all’esito dell’udienza di convalida, è stata disposta la misura dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.