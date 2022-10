Accolto il ricorso: Paternò-Catania a porte aperte

In seguito del provvedimento della Corte sportiva di appello nazionale, il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti ha reso noto che la gara Paternò-Catania, in programma domenica 23 ottobre alle 15 e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D, sarà disputata allo stadio comunale Falcone Borsellino di Paternò, a porte aperte.

Il campo era stato squalificato dopo gli incidenti registrati nella gara interna con il Licata: per questo motivo la partita col Catania si sarebbe disputata a porte chiuse all’Angelino Nobile di Lentini. Ma per la gioia dei tifosi di entrambe le squadre il ricorso del Paternò è stato accolto.