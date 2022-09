Tutto il Catania minuto per minuto

Un altro regalo ai tifosi del Catania. Non solo la diretta esclusiva in tv di tutte le partite del Catania. Dopo il successo di domenica scorsa in occasione del debutto a Ragusa, visibile gratuitamente in tutto il mondo grazie al nostro live streaming e apprezzato anche dal presidente Ross Pelligra con tanto di foto ricordo postata via social dall’Australia, Telecolor offre ai sostenitori rossazzurri la possibilità di rivedere on demand – anche in questo caso in modalità rigorosamente free – la telecronaca integrale delle partite di Lodi e compagni e una versione extra large degli highlights di ogni gara. Basterà collegarsi su www.telecolor.it per avere sempre a portata di click l’intera stagione dei rossazzurri, dal primo all’ultimo istante. Senza limitazioni, senza costi. Per tutti, ovunque. Buon Catania a tutti. Con Telecolor.