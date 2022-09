TRAPANI – Nudo sul balcone di casa al secondo piano di una palazzina ha minacciato di suicidarsi in forte stato di agitazione lanciando oggetti in strada e rischiando di colpire i passanti. I vicini dell’uomo di 41 anni hanno chiamato le forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco ed al 118. Uno specialista è riuscito ad instaurare un dialogo con l’uomo; i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e accompagnato in ospedale.