Terremoti, scosse a Paternò e Ragalna

La terra trema ai piedi dell’Etna. Alcune scosse di terremoto sono state registrate tra le quattro di questa mattina e mezzanotte. Il sisma più forte (magnitudo 3.6 della scala Richter) è stato rilevato alle 4.21 nel territorio di Paternò ad una profondità di 10 chilometri circa. In molti hanno avvertito la scossa e qualcuno è sceso in strada per poi rientrare nella propria abitazione.

Ed un altro terremoto si è verificato poco prima della mezzanotte a Ragalna, sempre in provincia di Catania, ad una profondità di circa tre chilometri. Lo sciame sismico è stato avvertito anche a Biancavilla, Adrano e Santa Maria di Licodia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è monitorata dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.