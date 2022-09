Sul Belvedere i fidanzatini con 3 kg di droga

SIRACUSA – I carabinieri di Belvedere, a Siracusa, hanno arrestato un 24enne pregiudicato e la sua fidanzata, una ragazza incensurata di 19 anni. I militari che stavano monitorando la coppia da qualche tempo, hanno notato il classico via vai di persone, presumibilmente clienti, entrare e uscire da una casa. Raggiunto dalla pattuglia, il giovane ha provato a darsi alla fuga a bordo del suo scooter di grossa cilindrata ma, subito dopo, è caduto danneggiando anche due auto parcheggiate nelle vicinanze. Peraltro guidava senza patente e assicurazione.

Quando poi i carabinieri sono entrati nella casa hanno trovato sul tavolo del soggiorno 3 chilogrammi di hashish divisi in “panetti” e numerose dosi più piccole, assieme a 13.000 euro in contanti che la ragazza stava sorvegliando in attesa del ritorno del fidanzato, non aspettandosi che tornasse accompagnato dai militari.