Stromboli e Lipari, stato emergenza per maltempo

ROMA – Il Cdm ha dato il via libera durante la seduta odierna alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell’isola di Stromboli, nel comune di Lipari. Per far fronte alle esigenze ritenute più urgenti è stata stanziata la somma di 1.000.000 di euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Ok anche alla proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell’isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari.