Sosta selvaggia in piazza Europa: ecco le multe

CATANIA – Sanzioni per oltre 10 mila euro sono state elevate dai carabinieri ieri sera a Catania durante controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada in piazza Europa, dove i militari hanno riscontrato “condotte pericolose di automobilisti e centauri che mettono in pericolo residenti e utenti della strada”. Riscontrate irregolarità come l’omessa revisione periodica, la guida senza patente e la mancata copertura assicurativa.

I militari hanno impedito la sosta selvaggia ai centauri nelle zone pedonali o comunque non assegnate allo stallo di motoveicoli e hanno vietato l’ingresso alla zona del ‘Borghetto Europa’ anche per scongiurare manovre pericolose lungo le scale di accesso alle attività commerciali e ai locali. I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e al Nucleo Radiomobile hanno identificato complessivamente una cinquantina di persone e sottoposto a verifica una trentina di veicoli.