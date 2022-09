I militari della guardia costiera di Siracusa hanno effettuato diversi controlli in pescherie, accertando la presenza di novellame (giovani pesci nei primi stadi di sviluppo post-larvale) e altro prodotto ittico posto in vendita al di sotto della taglia minima prevista dalla normativa vigente. A un titolare di un esercizio commerciale è stata comminata la prevista sanzione amministrativa e il prodotto ittico sottomisura è stato posto sotto sequestro in attesa del controllo del personale del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa; ciò per stabilirne l’eventuale non idoneità al consumo umano e, quindi, essere successivamente avviato alla distruzione.