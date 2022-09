Sicilia, l’autunno è lontano

Un sensibile peggioramento nel Nord Italia con temporali e rischio grandine e un’intensificazione del vento al suolo in particolare tra Liguria, Toscana e regioni appenniniche tra giovedì sera e venerdì. Una coda dell’estate con 37-38° al Sud e 33° anche sulla capitale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il passaggio di un sistema perturbato sul Nord Italia che marginalmente porterà un rapido peggioramento anche al Centro e, sporadicamente, al Sud.

In sintesi, sono attesi nelle prossime ore dei rovesci su Alpi e Prealpi in locale discesa verso le pianure adiacenti. Nella giornata di giovedì la perturbazione porterà temporali al Centro-Nord in spostamento da Ovest verso Est e vento a tratti teso; seguirà un graduale miglioramento da venerdì ma con una ventilazione occidentale a tratti ancora sostenuta. Il caldo all’estremo Sud sta, invece, durando da giorni e potrebbe vedere una nuova e ulteriore intensificazione africana dalla prossima settimana.

Mercoledì 7. Al Nord: pressione in calo, dopo una mattinata più soleggiata peggiora con rovesci temporaleschi su Alpi, Prealpi e poi zone pianeggianti, dapprima a Ovest poi anche a Est. Al Centro: inizialmente soleggiato ovunque, possibili piogge dal pomeriggio su Toscana e Lazio. Al Sud: bel tempo, soleggiato e molto caldo di giorno.

Giovedì 8. Al Nord: piogge e temporali in spostamento da ovest verso est. Al Centro: rovesci sparsi, anche intensi, specie sul versante tirrenico. Al Sud: soleggiato e molto caldo, non si escludono acquazzoni tra Campania, Basilicata e Nord Puglia.

Venerdì 9. Al Nord: graduale miglioramento a partire dal Nordovest, ancora instabile al Nordest. Al Centro: a tratti piovoso e più ventoso. Al Sud: soleggiato e molto caldo fino a 40°C in Sicilia. Tendenza. Weekend soleggiato salvo qualche breve acquazzone.