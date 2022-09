Scooter selvaggi in piazza Europa: 204 multe

CATANIA – Ancora far west in piazza Europa. Tra venerdì e domenica la polizia municipale di Catania si è concentrata soprattutto sui mezzi a due ruote. I posti di controllo hanno portato alla redazione di 204 verbali per violazione del codice della strada, 87 fermi amministrativi e 15 sequestri. In particolare sono scattate 81 multe ai danni di conducenti di ciclomotori per guida senza casco; 60 per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli (che comporta un verbale aggiuntivo di 85 euro, con decurtazione di 3 punti dalla patente); 21 per circolazione sul marciapiedi o, comunque, fuori dalla carreggiata; 15 per assenza di copertura assicurativa, con relativo sequestro del veicolo; 14 per mancanza di revisione; 6 per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 2 per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 5 per divieto di sosta.