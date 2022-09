Sant’Alessio, sequestrato impianto di depurazione

La Capitaneria di porto di Messina hanno eseguito il sequestro preventivo in contrada Cassarina, a Sant’Alessio Siculo, dell’impianto di depurazione comunale

costituito da vari stadi di trattamento del refluo urbano che una volta fuoriuscito sfocia in mare attraverso una condotta sottomarina. Nel sequestro ricadono, inoltre, tutte le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti, come vaglio di grigliatura, sabbie e fanghi derivanti da depurazione, riscontrati all’interno dell’area. L’inchiesta, cominciata nel 2019, vede tre persone iscritte nel registro degli indagati.