Regionali: scrutinio in corso, le proiezioni dicono Schifani

E’ cominciato lo scrutinio per le Regionali siciliane. I risultati del voto nell’Isola, dove oltre che per le Politiche si votava anche per l’elezione del presidente della Regione e dei parlamentari all’Assemblea regionale, confermano sostanzialmente la vittoria del centrodestra, sia pure con qualche variabile, soprattutto per quanto riguarda le Politiche, dove si registra un exploit del M5s. La vittoria di Renato Schifani alla Regione sembra scontata: in base alle proiezioni di La7 è nettamente in vantaggio su Cateno De Luca. Secondo la terza proiezione di Opinio Italia per la Rai Schifani è in testa con il 42%. Secondo è De Luca, di Sicilia Vera, con il 22,6%. Seguono l’eurodeputata del Pd Caterina Chinnici, candidata del centrosinistra, col 17%, e Nuccio Di Paola, del M5s, con il 16,1%. I dati si riferiscono a un campione del 43%.

In Sicilia è possibile il voto disgiunto e, secondo la proiezione del consorzio, la coalizione del centrodestra avrebbe ottenuto il 48,4%, il 6,4% in più del proprio candidato governatore. Dato invertito per De Luca avrebbe ottenuto il 4,6% in più dei voti del suo movimento (18%). Il voto disgiunto ha interessato, ma in maniera minore, anche gli altri due candidati che hanno avuto più preferenze di quelle ottenute dalla coalizione: la Chinnici al 17%, contro il 16,1% del centrosinistra, e Nuccio Di Paola, col 16,1%, contro il 15,4 del M5s.

Più complessa l’analisi del voto per le Politiche, dove il M5s si afferma come il primo partito dell’isola, con percentuali che variano tra il 27% e il 30%, grazie anche all’impegno in campagna elettorale nelle piazze siciliane del suo leader politico Giuseppe Conte. Fratelli d’Italia è dietro di circa dieci punti, ma comunque conferma anche in Sicilia la sua forza elettorale come primo partito del centrodestra. Bene anche Forza Italia, che ottiene un risultato superiore a quello del resto d’Italia, intorno al 10%. Il Pd conosce invece un tracollo, superato in alcuni collegi perfino da Sicilia Vera del Masaniello messinese Cateno De Luca. Il Terzo Polo di Calenda viaggia invece attorno al 5%, la percentuale prevista come soglia di sbarramento alla Regione. Il partito di maggioranza assoluta nell’isola, tuttavia, si conferma quello dell’astensione: per le Regionali hanno votato il 48,62% degli aventi diritto, sia pure in leggero aumento rispetto a cinque anni fa. Ed anche questo è un dato con il quale tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, dovranno fare i conti.