Regionali: dati incompleti, impasse negli scrutini

PALERMO – Scrutinio ancora in corso in Sicilia per le elezioni del nuovo presidente e dei deputati regionali. Un nota della Regione spiega che le operazioni vanno a rilento “a causa di dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni, l’Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia”.

In particolare, mancano ancora all’appello 226 sezioni (sulle 5.298 complessive) nelle seguenti province: Agrigento (2, nel capoluogo), Caltanissetta (2 a Villalba), Palermo (6 a Marineo), Siracusa (215 tra Avola, Lentini, Noto e nel capoluogo), Trapani (1 a Misiliscemi). “Il dipartimento regionale delle Autonomie locali potrà pertanto riprendere l’aggiornamento del portale (elezioni.regione.sicilia.it) solo quando le prefetture valideranno i dati corretti e completi”, prosegue la nota.

La proclamazione di Renato Schifani a presidente della Regione siciliana, invece, dovrebbe avvenire entro la fine della settimana. Ci vorrà più tempo invece per i deputati eletti in Assemblea, per lo scrutinio incompleto in alcuni sezioni, bisognerà poi riverificare le schede. Non appena sarà definita l’attribuzione dei seggi, la segreteria generale dell’Assemblea convocherà i neo eletti per l’accoglienza e le procedure di rito (foto e consegna del kit del parlamentare); dopo sarà convocata l’aula (tra fine ottobre e i primi di novembre) per l’insediamento e si procederà all’elezione del presidente, dell’ufficio di presidenza e alle composizione delle commissioni parlamentari.