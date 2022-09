Ragusa-Catania in live streaming sul nostro sito

Un’occasione da non perdere: domani pomeriggio alle 14.30 sarà possibile seguire in live streaming la partita Ragusa-Catania, visibile in tutto il mondo in chiaro gratuitamente. Telecolor infatti regala ai tifosi di entrambe le squadre il debutto nel campionato di serie D, accessibile semplicemente cliccando sul link https://www.lasiciliaweb.it/ live-telecolor/

Un omaggio all’inizio della nuova avventura rossazzurra che l’emittente seguirà dalla prima all’ultima giornata in esclusiva. Trentaquattro gare tutte da vivere in diretta, in casa come in trasferta. Uno sforzo editoriale imponente – completato dalle tradizionali trasmissioni del venerdì (Sport Sicilia Preview) e del lunedì (Corner) – che produrrà un ricchissimo racconto della prima annata della storia del Catania SSD. Tre ore di live tra pre e post gara con interviste, analisi e naturalmente la telecronaca del match. Si comincia trenta minuti prima del calcio d’inizio con la presentazione dell’incontro e delle formazioni, si finisce quarantacinque minuti dopo con le voci dei protagonisti e i commenti sulla partita appena conclusa. Tutto su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre).