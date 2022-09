PALERMO – Incendi di rifiuti anche la notte scorsa a Palermo in diverse zone della città. I roghi hanno avvolto cataste di spazzatura sparse per strada e cassonetti. Vigili del fuoco impegnati tutta la notte. Le fiamme sono state appiccate nei quartieri di Borgo Nuovo, Bonagia e Falsomiele. E ancora altri incendi di rifiuti si sono verificati in viale Michelangelo e via Oreto. In tutti i casi qualcuno ha appiccato il fuoco a questi rifiuti ammassati in strada. Colonne di fumo si sono alzate in cielo. I pompieri hanno lavorato per evitare che il fumo potesse espandersi e raggiungere le auto parcheggiate e le abitazioni.