PALERMO – Un palazzo di sette piani in via Francesco Minà, nel quartiere Oreto, è stato evacuato a causa di un incendio scoppiato nel garage dell’edificio. I vigili del fuoco sono stati costretti per ragioni di sicurezza a far uscire tutti i residenti anche perché si era propagato un intenso fumo nero che ha invaso gli appartamenti. Il rogo, partito da un’auto che si trovava nel garage, ha danneggiato il solaio e annerito le pareti. In corso di accertamento le cause che hanno innescato l’incendio dell’auto. Una volta domato il rogo i residenti sono rientrati nelle abitazioni.