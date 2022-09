Non rispetta l’alt, scappa e si ribalta con l’auto

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri di Calatabiano per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio di controllo, i militari dell’Arma hanno imposto l’alt ad un neo patentato, in località San Marco, mentre conduceva la propria Smart. Il giovane invece di fermarsi ha innestato la marcia, dandosi alla fuga per cercare di sottrarsi alle forze dell’ordine, ma poi ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Il ragazzo, rimasto illeso, ha provato a fuggire a piedi, venendo bloccato dai carabinieri subito dopo essere uscito dall’abitacolo.