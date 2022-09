Giochi on line abusivi, multa di 100.000 € al bar

CATANIA – Due personal computer, nella disponibilità dei clienti e allestiti per accedere illecitamente a siti di gioco on line da casinò, in violazione della normativa prevista per il gioco a distanza, sono stati sequestrati in un bar di Acireale. A trovarli sono stati funzionari di polizia giudiziaria della sezione controlli di Palermo, Catania e dell’antifrode regionale dell’Ufficio controlli giochi della direzione centrale di Roma dell’Agenzia accise, dogane e monopoli. Per tutte le apparecchiature elettroniche è scattato il sequestro amministrativo e l’applicazione della sanzione di 100 mila euro.