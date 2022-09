MONREALE – I carabinieri di San Martino delle Scale hanno arrestato un 50enne palermitano accusato di di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo nella frazione di San Martino delle Scale, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre usciva da un’abitazione rurale apparentemente abbandonata dove è stata trovata una serra indoor, creata per la coltivazione di cannabis. Nella casa i militari hanno trovato circa 180 esemplari di piante di cannabis, di cui 10 già sviluppate e dell’altezza media di 1 metro e 70 circa ancora da invasare. La coltivazione era allacciata abusivamente per il riscaldamento e l’irrigazione, alla rete elettrica, come accertato dai tecnici Enel. Nel corso della perquisizione nel domicilio dell’indagato sono stati trovati e sequestrati 5.260 euro in banconote di vario taglio. Con la lavorazione e la successiva immissione della sostanza stupefacente ottenuta nel mercato del dettaglio, le piante avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro.