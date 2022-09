LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Lentini hanno arrestato un uomo di 41 anni per violenza sessuale aggravata in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Bologna. L’uomo, che dovrà espiare 10 di reclusione per fatti commessi nel 2013, è stato rinchiuso nel carcere di Augusta Brucoli