“L’83,5% dei ricoverati è senza quarta dose”

ROMA – “La stragrande maggioranza dei casi di ricovero per patologia respiratoria-polmonare da Covid, ovvero l’83,5%, sono pazienti che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino da oltre 6 mesi e non si sono sottoposti dunque alla dose booster”. È quanto emerge dalla rilevazione effettuata il 20 settembre tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). “L’alto numero – precisa il presidente Fiaso, Giovanni Migliore – continua a testimoniare lo scarso ricorso alla quarta dose e su questo occorre il massimo impegno non solo delle aziende sanitarie ma anche dei medici di famiglia”. Rispetto ad una settimana fa aumentano leggermente i ricoveri di bambini con Covid 19, ovvero coloro che sono arrivati in ospedale per curare altre patologie e sono stati trovati incidentalmente positivi al Sars-Cov-2. Ma per ora, anche se è presto per dirlo, non si rileva un effetto dovuto alla riapertura delle scuole.