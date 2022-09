In fiamme la palma al centro di Catania

Erano le 5 del mattino dello scorso sabato quando una palma è stata incendiata in pieno centro storico a Catania. Poche ore prima nel crocevia della movida notturna, tra via Gemmellaro, via Pacini e via Santa Filomena, era un brulicare di giovani e turisti. Un ennesimo atto vandalico subito dalla città, che sul web viene etichettato con l’ormai noto hashtag #Satania e che la gente, residenti e commercianti, chiamano con il suo sostantivo: inciviltà.

Paura per la palma incenerita

Nonostante siano passati giorni, la palma bruciata e ormai morta non è stata ancora rimossa e nessun segnale di pericolo è stato apposto davanti alle panchine, dove la gente continua a sedersi. Altro caso a Librino, dove a bruciare invece sono stati i campi sociali gestiti dagli ortolani del quartiere. Qui da mesi un gruppo di vandali, presumibilmente ragazzini, non danno tregua al lavoro di questi signori, che hanno fatto già tre denunce.