Ondata di maltempo si abbatte sul Trapanese

TRAPANI – Annunciata dagli esperti meteo, l’ondata di maltempo si sta abbattendo sul versante occidentale della Sicilia. Situazione difficile a Trapani dopo l’intensa pioggia caduta nel corso della notte. Strade e piazze sono allagate e diverse abitazioni al pianoterra, negozi e uffici sono stati invasi dall’acqua. Maggiormente colpite le zone di via Virgilio, piazza Martiri D’Ungheria e la zona industriale, dove molte auto sono rimaste in panne. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici. Anche a Erice strade allagate e crolli di muretti vicino alla scuola Pascoli. Il sindaco Daniela Toscano ha chiuso le scuole e invitato i cittadini a non uscire di casa fino alla fine dell’emergenza.