Il Catania saluta Scibilia

La campagna abbonamenti del Catania supera il tetto di quota novemila. Sono 9.007, per l’esattezza, le tessere sin qui staccate. Le card We Catania sottoscritte sono invece 12.719. La campagna abbonamenti prosegue on line nei punti vendita Ticket One abilitati e ai botteghini in Piazza Spedini, che osservano il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; sabato dalle ore 9.00 alle 14.00; domenica chiusura. Intanto il club rossazzurro ha formalizzato la conclusione del rapporto con l’advisor Dante Scibilia. Una decisione maturata, come spiega il comunicato, “della centralizzazione dei servizi professionali della società all’interno di Pelligra Group Italia”.