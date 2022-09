PALERMO – Un grosso albero è caduto la scorsa notte in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo a Palermo. La grossa pianta è finita su uno dei due chioschi liberty realizzati dall’architetto Ernesto Basile. Si stanno verificando i danni alla struttura. Sono intervenuti gli operai comunale del settore verde e giardini per rimuovere l’albero. Nel crollo non ci sono stati feriti.