Covid, Catania rimodula i posti letto

CATANIA – Nuova rimodulazione dei posti letto Covid nelle tre strutture ospedaliere di Catania. Un ulteriore 30% riassegnato alla normale degenza. “L’andamento dei contagi e dei ricoveri – spiega il commissario Pino Liberti – è confortante. I numeri, complici la copertura vaccinale e la bella stagione, sono diminuiti. In calo i casi che richiedono cure ospedaliere e il ricorso alla terapia intensiva. Con la rimodulazione puntiamo sempre più ad un ritorno alla normalità in tutti i reparti”.

“I numeri ufficiali – aggiunge Liberti – fotografano una bassa diffusione del contagio, ma va rilevato, come abbiamo già ricordato altre volte, che non è quantificabile il numero di positivi con i tamponi fai da te. Tantissimi, purtroppo, preferiscono non segnalarlo ai nostri uffici”.