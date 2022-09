Coltellate alla zia, poi assale i carabinieri

FURNARI (MESSINA) – A Furnari, in provincia di Messina, un 52enne con problemi psichici ha ferito la zia con un coltello da caccia lungo 40 centimetri, colpendola in più parti del corpo e tagliandole un dito della mano destra. I due erano in un negozio. Quindi l’uomo è scappato. Dopo qualche ora è stato individuato dai carabinieri in aperta campagna: era ancora armato e, alla vista dei militari, andando in escandescenze ha scagliato il coltello contro di loro, costringendoli all’uso del taser. E’ stato arrestato e portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.