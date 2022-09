CATANIA – La polizia penitenziaria ha trovato 6 micro telefonini nel carcere di Bicocca a Catania. “Gli agenti in servizio nel carcere catanese nel corso di una perquisizione hanno trovato questa mattina due telefoni cellulari e 6 micro telefoni – dice il segretario generale aggiunto Osapp, Domenico Nicotra -. Una brillante operazione che ha consentito di ritrovare i cellulari utilizzati dai detenuti per avere contatti non consentiti con l’esterno”. Le indagini della polizia penitenziaria sono, adesso, indirizzate a ricostruire i contatti telefonici dei detenuti e su come i cellulari siano arrivati nel penitenziario.