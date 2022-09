CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio a largo raggio di controllo del territorio, e in particolare del quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno controllato diversi soggetti sottoposti a misure restrittive, tra i quali un pregiudicato 55enne catanese, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che ha temporeggiato ad aprire la porta di casa, intento nel frattempo a disfarsi di alcune bustine con la droga, lanciate dalla finestra posta sul retro dello stabile. Questo diversivo non ha tuttavia colto di sorpresa i carabinieri, che avendo compreso cosa stesse accadendo, si erano posizionati attorno alla palazzina. Sono stati così recuperati 43 grammi di cocaina, 3,60 di crack e 40 di marijuana, suddivisi in varie dosi, e un bilancino di precisione.

Si è poi proceduto alla perquisizione dell’abitazione, dove si è trovato altro materiale strumentale allo spaccio di droga, ossia bustine per il confezionamento delle dosi, due “walkie talkie” e 550 euro in banconote di vario taglio. L’uomo è stato quindi arrestato e portato nella casa circondariale di Noto. Le attività di controllo, estese anche alla verifica del rispetto delle norme della circolazione stradale, hanno inoltre consentito di elevare contestazioni per mancata copertura assicurativa, mancanza di documenti di circolazione e di guida e utilizzo del telefono cellulare durante la guida, per un importo complessivo di 3.965 euro.