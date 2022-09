Blitz contro i paninari del Faro Biscari

CATANIA – Stangata alle paninerie itineranti di Catania: nella zona del parcheggio davanti al Faro Biscari, illecitamente occupata, la polizia è intervenuta per contestare la presenza di lavoratori non contrattualizzati, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, l’assenza di qualsivoglia autorizzazione commerciale e garanzia assicurativa dei mezzi, nonché la revisione dei medesimi, e infine per carenze dell’impianto elettrico legate alla trasformazione dell’attività da itinerante a posto fisso, con arredi e ombrelloni che invadevano il suolo pubblico. I titolari sono stati multati.

Sequestrata poi una bancarella che trattava la vendita illecita di telline, per un totale di 5 kg di molluschi. Inoltre, all’interno di un bar in largo Rosolino Pilo, la titolare veniva sorpresa a vendere bevande alcooliche a dei minorenni, peraltro oltre il limite orario consentito e mancando di esporre all’ingresso le apposite tabelle informative prescritte dalla legge sui rischi del consumo di bevande alcooliche.