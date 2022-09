BIANCAVILLA (CATANIA) – Funzionari della sezione operativa di Catania dell’Agenzia accise, dogana e monopoli (Adm) e carabinieri hanno sequestrato, in bar annesso a un autolavaggio di Biancavilla, due totem messi a disposizione dell’utenza per attività di gioco da casinò e un apparecchio da divertimento senza vincita in denaro, privi di autorizzazione. A conclusione dei controlli sono state applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro.