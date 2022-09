ACIREALE (CATANIA) – La San Sebastiano, società di gestione del cimitero di Acireale, ha avviato i lavori per la costruzione di tombe ipogee a più posti che possono essere cedute anche singolarmente. L’area interessata dal progetto si trova davanti alla cappella San Sebastiano e prevede l’edificazione di complessivi 1.708 posti di sepoltura. I manufatti sepolcrali sono stati progettati a 4, 6, 8 e 12 posti. Quelli da 4 e 8 posti sono stati già assegnati. Ventinove saranno i posti utilizzabili nella cappelle gentilizie. Si tratta del primo lotto di lavori per la edificazione di nuove tombe interrate, in attesa della ripresa della costruzione delle cappelle multipiano, già pianificate dalla società che ha in appalto al gestione del camposanto.