TRABIA (PALERMO) – Un incendio è divampato in contrada Danigarci. Ad alimentare le fiamme è stato il vento di scirocco. Minacciate anche diverse abitazioni. Da questa mattina sono in azione i Canadair per cercare di spegnere il rogo sulla sommità del costone che da terra è inaccessibile. Sono impegnati i vigili del fuoco, forestale e protezione civile che hanno cercato in tutti i modi di arginare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni.