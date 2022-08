Tamponi: positivo quasi un siciliano su cinque

Sono 3.498 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.470 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 2.957. Il tasso è al 18% in aumento rispetto al 16 di ieri. I guariti sono 6.568, i morti 16. Negli ospedali i ricoverati sono 891 (34 in meno rispetto al giorno precedente), dei quali 45 in terapia intensiva, come ieri.

A livello provinciale si registrano a Messina 770 casi, a Palermo 649, a Catania 648, ad Agrigento 342, a Trapani 298, a Siracusa 264, a Ragusa 195, a Enna 174, a Caltanissetta 158.

In tutta Italia sono 42.976 i nuovi contagati da Covid. Ieri erano 45.621. Le vittime del virus sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17%, come ieri. Sono stati eseguiti 242.010 tamponi. Sono 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9734, ovvero 272 in meno rispetto a ieri. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.175.294, ovvero 26.149 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.213.559 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.729. I dimessi e i guariti sono 19.865.536, con un incremento di 68.947.