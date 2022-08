Schianti in moto, due morti nel Palermitano

Due incidenti mortali nel Palermitano in poche ore, vittime in entrambi i casi due motociclisti. Nel primo caso, sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Villafrati, nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto un uomo di 65 anni, Rosario Pagano, di Ventimiglia di Sicilia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella e i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. I rilievi sono condotti dai carabinieri di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

Rosario Pagano era un poliziotto in pensione. La notizia della sua morte ha scosso il comune di Ventimiglia di Sicilia, dove era conosciuto. “La comunità ha appreso con sgomento il tragico incidente che ci ha portato via Rosario Pagano. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore”, ha scritto su Facebook Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia, nonché consigliere comunale a Palermo.

E ancora, un motociclista di 33 anni, Roberto Sgroi, è caduto in via Francesco Cangialosi, a Carini ed è morto per un trauma cranico che si è procurato nonostante indossasse il casco. Il giovane era a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, le indagini sono condotte dalla polizia municipale.