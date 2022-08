Regionali, a rischio alleanza tra M5S e Pd

PALERMO – Al termine di un incontro durato oltre cinque ore e di decine di interventi, il coordinatore regionale dei 5 Stelle siciliani Nuccio Di Paola ha comunicato che chiederà nelle prossime ore alla deputata europea del Pd Caterina Chinnici, che ha vinto le primarie di coalizione per le prossime regionali, e a tutti i partiti del campo progressista di pronunciarsi su alcuni punti programmatici che il Movimento ritiene irrinunciabili per mantenere in piedi l’alleanza. “Se anche a una sola di queste proposte diranno di no – ha detto Di Paola – siamo pronti ad andare da soli, perché non abbiamo paura di nulla. I punti programmatici – ha aggiunto riprendendo l’intervento del presidente Giuseppe Conte – riguarderanno la tutela dell’ambiente, la sanità, la giustizia sociale e la legalità”. Il coordinatore ha concluso un dibattito molto acceso che ha visto prevalere i sostenitori della rottura della alleanza con il Pd.