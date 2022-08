RAGUSA – La Regione siciliana ha finanziato la realizzazione della nuova chiesa Maria Regina di contrada Cisternazzi. Per la realizzazione dell’opera sono stati destinati 4.297.052 euro. In questo modo, si potrà completare l’edificio sacro di cui, per il momento, sono state realizzate solo le fondamenta e alcuni pilastri in calcestruzzo.