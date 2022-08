Uno sbarco di migranti, in numero non ancora quantificato, è avvenuto sugli scogli di Punta Pisciotto a Sampieri, lungo il versante modicano della scogliera nel Ragusano: erano a bordo di una barca a vela. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia, la finanza e gli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Toccata terra i migranti hanno tentato la fuga, ma molti di loro sono stati fermati. In azione di perlustrazione lungo lo specchio di acqua anche un gommone delle forze dell’ordine. I migranti hanno chiesto del cibo dicendo che non mangiavano da giorni.