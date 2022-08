Per il Catania un altro Russotto

Tre acquisti per il nuovo Catania. Arrivano i centrocampisti Alessandro Russotto e Marco Palermo e l’esterno destro Francesco Rapisarda, entrambi siciliani. Russotto, ventenne di Mazara del Vallo, è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia passando dall’Under 17 alla Primavera. Ha debuttato in Serie D nel 2021/22 con il Team Altamura, nel girone H, collezionando 28 presenze e realizzando 2 reti. Un altro Russotto dunque a Catania dopo Andrea, talentuoso attaccante che sotto l’Etna ha giocato per diverse stagioni.

Russotto si presenta

Rapisarda è catanese e ha da poco compiuto trent’anni. Si è formato proprio nel settore giovanile rossazzurro. Ha collezionato le prime esperienze nel girone I della Serie D con il Cosenza, nel 2011/12, e in Seconda Divisione con l’Aquila, nel 2012/13: in entrambi i casi ha vinto i playoff, disputando le finali da titolare. Nel biennio successivo ha indossato la maglia della Vigor Lamezia, debuttando del 2014/15 in terza serie. Dal 2015 al gennaio 2017 la parentesi con il Lumezzane. Nel 2021/22, in Serie C, ha sommato 41 presenze con la Triestina, realizzando 4 reti e confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo nella categoria. Nell’arco delle ultime sei stagioni, le due più recenti vissute con il club giuliano e le quattro precedenti con la Sambenedettese, il difensore ha sempre conquistato l’accesso ai playoff per la promozione in B.

"Finalmente nella mia Catania"